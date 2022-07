Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA ABBASTA SCORREVOLE MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO: SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE RISULTA REGOLARE, CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONESULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA DISAGI SULLA TIBURTINA DA VILLANOVA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONEDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral