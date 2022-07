Una balena di Ethereum NFT perde 150.000 dollari per un meme andato storto (Di venerdì 22 luglio 2022) Un collezionista di NFT ha piazzato un’offerta scherzosa di 100 ETH su un nome ENS ed è stata accettata prima che potesse cancellarla. I nomi Ethereum Name Service (ENS) – in pratica, i nomi di dominio che puntano agli indirizzi dei portafogli di criptovalute – stanno guadagnando valore man mano che i nomi desiderabili venduti come NFT passano di mano. Oggi, però, un noto collezionista di NFT ha perso oltre 150.000 dollari di ETH dopo che un’offerta “scherzosa” su un nome ENS è stata effettivamente accettata. Una scelta a dir poco imbarazzante Il collezionista Franklin, pseudonimo, che possiede 57 preziosi NFT di Bored Ape Yacht Club, aveva registrato il nome ENS stop-doing-fake-bids-its-honestly-lame-my-guy.eth utilizzando un portafoglio Ethereum alternativo martedì, e poi oggi ha piazzato un’offerta di 100 WETH (Wrapped ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 22 luglio 2022) Un collezionista di NFT ha piazzato un’offerta scherzosa di 100 ETH su un nome ENS ed è stata accettata prima che potesse cancellarla. I nomiName Service (ENS) – in pratica, i nomi di dominio che puntano agli indirizzi dei portafogli di criptovalute – stanno guadagnando valore man mano che i nomi desiderabili venduti come NFT passano di mano. Oggi, però, un noto collezionista di NFT ha perso oltre 150.000di ETH dopo che un’offerta “scherzosa” su un nome ENS è stata effettivamente accettata. Una scelta a dir poco imbarazzante Il collezionista Franklin, pseudonimo, che possiede 57 preziosi NFT di Bored Ape Yacht Club, aveva registrato il nome ENS stop-doing-fake-bids-its-honestly-lame-my-guy.eth utilizzando un portafoglioalternativo martedì, e poi oggi ha piazzato un’offerta di 100 WETH (Wrapped ...

LeoChamaeleo : Al largo della costa della California, una megattera voleva mangiare due donne che stavano sguazzando in un kayak n… - Silvia_Mio86 : RT @fioridizuccaa: ma io vorrei sapere come vi balena in mente l’idea di porre una X su un partito con la fiammella del MSI in bella mostra - fioridizuccaa : ma io vorrei sapere come vi balena in mente l’idea di porre una X su un partito con la fiammella del MSI in bella mostra - capuleti_giulia : @Ferrucc66935382 Hai detto la parola magica: Nantucket, alla ricerca di Melville. L'abbiamo girata in “vespa” in un… - Crypto_Blog_IT : Quando un #meme può costarti 150k $: Una balena ?? #NFT ha fatto un’offerta per scherzo di 100 #ETH ed è stata accet… -