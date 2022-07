Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | ok Ema a vaccino vaiolo anche per Monkeypox

(Di venerdì 22 luglio 2022) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’utilizzo delanti-Imvanex*contro ildelle. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell’ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l’indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro ilvirus. Ildella danese Bavarian Nordic – ricorda l’Ema – è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus ‘Vaccinia Ankara’, correlato al virus del, ed è considerato un potenziale ‘scudo’contro il ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Tottenham, Joao Pedro, Milan e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere semp… - SkyTG24 : Crisi di governo, sciolto il Parlamento. Si vota il 25 settembre. DIRETTA - ilFattoMolfetta : GRAN SHOPPING MOLFETTA: OGGI IV APPUNTAMENTO CON IL CONTEST D - zazoomblog : Ultime Notizie – Crisi grano a Istanbul l’accordo tra Ucraina e Russia - #Ultime #Notizie #Crisi #grano -

Il Ftse Mib ha recuperato dai minimi e sta provando a difendersi malgrado le cattivedalla ... L'euro - dollaro si è allontanato dalla parità, ma è già in frenata dai top dellesedute. ...Governo,in diretta Ore 13.20 - 'Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c'è la pensione alle nostre ...Bonus tv, ultima chiamata. Nel serbatoio delle risorse per gli indennizzi per il cambio di televisori e decoder in vista dello switch off di gennaio restavano al 16 luglio circa 53 milioni dei 319 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...