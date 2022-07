Tour de France 2022, Christophe Laporte salva la Francia e interrompe un digiuno di 38 tappe (Di venerdì 22 luglio 2022) La Francia ha dovuto aspettare 19 tappe prima di vedere un proprio cittadino vincere una tappa nella corsa di casa ma alla fine ci ha pensato Christophe Laporte a rompere il digiuno. Il 29enne di La Seyne-sur-Mer ha messo la ciliegina sulla torta di un Tour corso alla grande da lui come da tutta la Jumbo-Visma, vera cannibale di questa edizione. Con un’azione da finisseur puro Laporte ha potuto approfittare di una giornata in cui Wout Van Aert forse non aveva le gambe per fare la volata e delle poche energie rimaste in gruppo per chiudere definitivamente sulla fuga. Lanciato da un uomo della TotalEnergies che lavorava per Sagan, è partito all’interno degli ultimi 2 km per poi raggiungere e staccare quello che rimaneva della fuga, arrivando da solo a braccia alzate sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Laha dovuto aspettare 19prima di vedere un proprio cittadino vincere una tappa nella corsa di casa ma alla fine ci ha pensatoa rompere il. Il 29enne di La Seyne-sur-Mer ha messo la ciliegina sulla torta di uncorso alla grande da lui come da tutta la Jumbo-Visma, vera cannibale di questa edizione. Con un’azione da finisseur puroha potuto approfittare di una giornata in cui Wout Van Aert forse non aveva le gambe per fare la volata e delle poche energie rimaste in gruppo per chiudere definitivamente sulla fuga. Lanciato da un uomo della TotalEnergies che lavorava per Sagan, è partito all’interno degli ultimi 2 km per poi raggiungere e staccare quello che rimaneva della fuga, arrivando da solo a braccia alzate sul ...

