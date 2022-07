Sky – Napoli su Trapp ci sono altri due portieri seguiti (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli sta trattando Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte, Giuntoli deve prendere un altro portiere da affiancare ad Alex Meret. La notizia viene data da Sky Germana e confermata anche da Francesco Modugno di Sky Italia in collegamento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli sta seguendo tanti portieri e secondo Carlo Alvino ci saranno sicuramente degli arrivi a Castel di Sangro oltre a Kim. Uno di questi può essere un portiere dato che Luciano Spalletti chiede di avere un estremo difensore alla stessa altezza di Meret, cosa confermata anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Il Napoli sta seguendo grandi nomi per la porta come Kepa e Navas. Grandi nomi che rischiano di far traballare le sicurezze di Meret che fino ad ora non ha ha rinnovato il contratto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsta trattando Kevindell’Eintracht Francoforte, Giuntoli deve prendere un altro portiere da affiancare ad Alex Meret. La notizia viene data da Sky Germana e confermata anche da Francesco Modugno di Sky Italia in collegamento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Ilsta seguendo tantie secondo Carlo Alvino ci saranno sicuramente degli arrivi a Castel di Sangro oltre a Kim. Uno di questi può essere un portiere dato che Luciano Spalletti chiede di avere un estremo difensore alla stessa altezza di Meret, cosa confermata anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Ilsta seguendo grandi nomi per la porta come Kepa e Navas. Grandi nomi che rischiano di far traballare le sicurezze di Meret che fino ad ora non ha ha rinnovato il contratto ...

sportli26181512 : 'Napoli, per la porta spunta l'idea Kevin Trapp': Secondo 'Sky Sport Deutschland' l'estremo difensore dell'Eintrach… - napolipiucom : Sky - Napoli su Trapp ci sono altri due portieri seguiti #calciomercatonapoli #napoli #TRAPP #ForzaNapoliSempre… - giovaib : RT @cn1926it: Tecca non ha dubbi: “Passi da #Petagna a #Simeone, salto di qualità enorme!” - DiegoRi36248589 : SKY - #Napoli fortemente interessato a #Trapp per la porta Spunta una nuova pista per il Napoli nel ruolo di porti… - Diego31883 : SKY - #Napoli fortemente interessato a #Trapp per la porta Spunta una nuova pista per il Napoli nel ruolo di porti… -