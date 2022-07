Serie A, parla Casini: "Con queste temperature sarà difficile cominciare a giocare il 13 agosto" (Di venerdì 22 luglio 2022) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, si è così espresso a UdineseTV sul prossimo campionato:"La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 22 luglio 2022) Lorenzo, presidente della LegaA, si è così espresso a UdineseTV sul prossimo campionato:"La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali...

