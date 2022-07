Roma, guida l'auto a 280 km/h sul Gra: muore giovane rom di 22 anni (Di venerdì 22 luglio 2022) La folle corsa di due ragazzi rom, a bordo di un'Audi R8 lanciata a 280 km/h sul Raccordo Anulare è finita in tragedia. Da questa mattina circola video agghiacciante che rivela gli ultimi istanti di ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) La folle corsa di due ragazzi rom, a bordo di un'Audi R8 lanciata a 280 km/h sul Raccordo Anulare è finita in tragedia. Da questa mattina circola video agghiacciante che rivela gli ultimi istanti di ...

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - meb : Abbiamo chiesto a #Draghi di restare alla guida del Paese e con noi lo hanno chiesto le oltre 100 mila persone che… - ItaliaViva : Anche noi di Italia Viva eravamo in piazza a Roma, Firenze, Milano, Genova perché l'Italia ha bisogno della guida a… - rita98129439 : RT @habibi_marzo: @bravimabasta Una conoscente fa la guida turistica a Roma.Gruppo di americani che startunato e tossiscono e nessuno vuole… - habibi_marzo : @bravimabasta Una conoscente fa la guida turistica a Roma.Gruppo di americani che startunato e tossiscono e nessuno… -