Roma, folle corsa sul Raccordo a 300 all'ora: muore 21enne alla guida (Di venerdì 22 luglio 2022) A trecento chilometri all'ora sul Grande Raccordo Anulare di Roma. alla guida di un'Audi R8, mentre l'amico seduto di fianco faceva un video del tachimetro. È morto così il 21enne Orsus Brischetto, 21enne di etnia rom originario di Aprilia, in provincia di Latina. Il ragazzo si è lanciato nella folle corsa mentre percorreva il tratto L'articolo proviene da Inews24.it.

