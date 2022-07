Riequilibrio, bilancio di previsione oppure di confusione? (Di venerdì 22 luglio 2022) di Alfonso Malangone Gentile Direttore, le contraddizioni presenti nelle recenti dichiarazioni ufficiali sulla situazione finanziaria dell’Ente sembrano aver condizionato, salvo errore, anche la stesura del bilancio di previsione, approvato in Giunta e in attesa di delibera nel prossimo Consiglio. Il documento, infatti, dopo aver premesso l’informazione dell’adesione al decreto Aiuti, con le relative misure per la copertura del disavanzo (fonte: Relazione, pag. 3), ‘ondeggia’ tra una visione ‘restrittiva’ ed una ‘espansiva’ prevedendo, da una parte, l’incremento delle Entrate correnti e, dall’altra, sorprendentemente, anche quello delle Uscite correnti. In verità, questo sarebbe pure consentito, perché il decreto recita: “le maggiori entrate …devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 luglio 2022) di Alfonso Malangone Gentile Direttore, le contraddizioni presenti nelle recenti dichiarazioni ufficiali sulla situazione finanziaria dell’Ente sembrano aver condizionato, salvo errore, anche la stesura deldi, approvato in Giunta e in attesa di delibera nel prossimo Consiglio. Il documento, infatti, dopo aver premesso l’informazione dell’adesione al decreto Aiuti, con le relative misure per la copertura del disavanzo (fonte: Relazione, pag. 3), ‘ondeggia’ tra una visione ‘restrittiva’ ed una ‘espansiva’ prevedendo, da una parte, l’incremento delle Entrate correnti e, dall’altra, sorprendentemente, anche quello delle Uscite correnti. In verità, questo sarebbe pure consentito, perché il decreto recita: “le maggiori entrate …devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, ...

