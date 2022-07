Piatek vicinissimo alla Salernitana | chiesto un difensore all'Atalanta

TuttoSalerno : Gazzetta dello Sport: 'Salernitana, il pistolero per Nicola. Piatek è vicinissimo' -

alla Salernitana. Il Bologna non molla Ilicic, mentre l'Udinese cede Molina all'Atletico Madrid per 20 milioni di euro più Perez. La Sampdoria può vedere La Gumina al Benevento.alla Salernitana. Il Bologna non molla Ilicic, mentre l'Udinese cede Molina all'Atletico Madrid per 20 milioni di euro più Perez. La Sampdoria può vedere La Gumina al Benevento. MERCATO - Salernitana su Piatek. Joao Pedro al Fenerbahce. Monza, ufficiali Filippo Ranocchia e... Adesso l'Inter ha le idee chiare. Tenersi stretto Skriniar, salvo un'offerta dal Psg di 70 milioni di euro (i transalpini si sono deilati, considerando troppo oneroso l'investimento ...Il duello sul calciomercato tra Inter e Juventus non è ancora finito. Il primo scontro si è concluso a favore dei bianconeri che hanno piazzato il grande colpo Bremer, la Vecchia Signora ha messo sul ...