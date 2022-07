Minacce al sindaco di Sant’Antimo | identificato un 17enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Massimo Buonanno,di, ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della locale Tenenza di aver ricevuto ieri sera sul proprio profilo Facebook due messaggi ingiuriosi e minatori da parte di un altro utente del social. In poche ore i Carabinieri hanno individuato il responsabile. Si tratta di un minorenne del posto, di 17 anni, non nuovo a questi comportamenti, secondo quanto riferito dai Carabinieri. I militari hanno sequestrato il suo smartphone per successivi accertamenti e denunciato il giovane per minaccia grave e ingiuria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.