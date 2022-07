L’uscita di scena di Boris Johnson lancia la corsa a due tra Liz Truss e Rishi Sunak (Di venerdì 22 luglio 2022) «Hasta la vista, baby». Boris Johnson si è congedato così, citando “Terminator” e con la consueta boria, nell’ultimo Question time da primo ministro a Westminster. Alle sue spalle c’era Liz Truss, ministra degli Esteri in carica, ma non Rishi Sunak, che si è dimesso non appena ha fiutato che la crisi di mezza estate avrebbe rovesciato il governo. Sono loro due, i favoriti alla vigilia e in campo da mesi, i pretendenti alla successione. I deputati conservatori ci hanno messo cinque turni per scremare le candidature, fitte di seconde generazioni di cui sentiremo parlare ancora, e alla fine, per otto voti, è caduta Penny Mordaunt. Ora il verdetto spetta al corpo del partito, che nominerà il nuovo leader entro il 5 settembre. Dal giorno dopo, ci sarà un nuovo inquilino a Downing Street. Il Regno Unito è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 luglio 2022) «Hasta la vista, baby».si è congedato così, citando “Terminator” e con la consueta boria, nell’ultimo Question time da primo ministro a Westminster. Alle sue spalle c’era Liz, ministra degli Esteri in carica, ma non, che si è dimesso non appena ha fiutato che la crisi di mezza estate avrebbe rovesciato il governo. Sono loro due, i favoriti alla vigilia e in campo da mesi, i pretendenti alla successione. I deputati conservatori ci hanno messo cinque turni per scremare le candidature, fitte di seconde generazioni di cui sentiremo parlare ancora, e alla fine, per otto voti, è caduta Penny Mordaunt. Ora il verdetto spetta al corpo del partito, che nominerà il nuovo leader entro il 5 settembre. Dal giorno dopo, ci sarà un nuovo inquilino a Downing Street. Il Regno Unito è ...

CarloCalenda : Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna… - vaniacavi : RT @Elisa34012803: @ZioKlint @Napalm51 L'uscita di scena di Draghi è stata provocata dallo stesso Draghi. Ho ascoltato il suo discorso....… - CastigamattU : RT @ZioKlint: La soddisfazione per l'uscita di scena del vile affarista è comprensibile. Tuttavia faccio notare che c'è ben poco da festegg… - psicoabile : RT @Massimo10489625: ???? #MaurizioBlondet ENI: “Gazprom aumenta forniture gas in Italia del 71% “ Tornano ad aumentare le forniture del ga… - Massimo10489625 : ???? #MaurizioBlondet ENI: “Gazprom aumenta forniture gas in Italia del 71% “ Tornano ad aumentare le forniture del… -