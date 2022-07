LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: risultati prove libere, due Ferrari davanti! Verstappen a 0.5, Sainz sarà penalizzato (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS Sainz penalizzato 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 18.02 CLASSIFICA FINALE FP2 1 Carlos Sainz Ferrari1:32.527 4 2 Charles LECLERC Ferrari+0.101 4 3 Max Verstappen Red Bull Racing+0.550 4 4 George RUSSELL Mercedes+0.764 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.990 5 6 Lando NORRIS McLaren+1.080 5 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.379 3 8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.401 3 9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.457 5 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.533 3 11 Fernando ALONSO Alpine+1.732 3 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.737 6 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.893 5 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.013 3 15 Lance STROLL Aston Martin+2.068 5 16 Alexander ALBON ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOS10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 18.02 CLASSIFICA FINALE FP2 1 Carlos1:32.527 4 2 Charles LECLERC+0.101 4 3 MaxRed Bull Racing+0.550 4 4 George RUSSELL Mercedes+0.764 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.990 5 6 Lando NORRIS McLaren+1.080 5 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.379 3 8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.401 3 9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.457 5 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.533 3 11 Fernando ALONSO Alpine+1.732 3 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.737 6 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.893 5 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.013 3 15 Lance STROLL Aston Martin+2.068 5 16 Alexander ALBON ...

