Lens - Inter, terza amichevole per i nerazzurri. Orario e dove vederla in tv - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 22 luglio 2022) Lautaro Martinez Lens, 22 luglio 2022 - Stasera l'amichevole Lens - Inter , fischio d'inizio alle ore 18.30 allo stadio Bollaert - Delelis. Per i nerazzurri si tratta della 5 uscita, 2 allenamenti con ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Lautaro Martinez, 22 luglio 2022 - Stasera l', fischio d'inizio alle ore 18.30 allo stadio Bollaert - Delelis. Per isi tratta della 5 uscita, 2 allenamenti con ...

infobetting : Lens-Inter (amichevole, 23 luglio ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Lens-Inter terza amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - Sneijderismo : RT @internewsit: Gosens, difficile la convocazione per Lens-Inter: le condizioni - TS - - Giornaleditalia : #LensInter Lens Inter in amichevole: dove vederla in tv, streaming gratis, Dazn, Sportitalia, probabili formazioni - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lens-Inter terza amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - -