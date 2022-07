Kate Middleton sconvolta | Accuse terribili contro di lei: sofferenza gigantesca (Di venerdì 22 luglio 2022) Retroscena inedito sulla vita privata di Kate Middleton da sempre vittima di attacchi terribili: grande e profondo dolore per lei Kate Middleton (Foto ANSA)Essere un membro di spicco della famiglia reale inglese non è sempre semplice. Non solo Meghan Markle ma anche Kate Middleton sembrerebbe saperne qualcosa. La duchessa di Cambridge è tra i membri della corona inglese più amati ma anche per lei sono arrivati momenti molto difficili da affrontare. A quanto pare il portamento e gli abiti di Kate sono da sempre sotto esame così come il suo fisico. In questi anni più volte sono stati realizzati articoli o approfondimenti sullo stile della futura Regina con attacchi anche particolarmente duri. Non sono mancati riferimenti alla sua “eccessiva magrezza” e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 22 luglio 2022) Retroscena inedito sulla vita privata dida sempre vittima di attacchi: grande e profondo dolore per lei(Foto ANSA)Essere un membro di spicco della famiglia reale inglese non è sempre semplice. Non solo Meghan Markle ma anchesembrerebbe saperne qualcosa. La duchessa di Cambridge è tra i membri della corona inglese più amati ma anche per lei sono arrivati momenti molto difficili da affrontare. A quanto pare il portamento e gli abiti disono da sempre sotto esame così come il suo fisico. In questi anni più volte sono stati realizzati articoli o approfondimenti sullo stile della futura Regina con attacchi anche particolarmente duri. Non sono mancati riferimenti alla sua “eccessiva magrezza” e ...

vogue_italia : Il segreto royal per sembrare più alte? Le décolleté nude ?? - MarieClaire_it : Baby George sta crescendo: il nuovo scatto di mamma Kate Middleton come regalo per il suo compleanno. #22Luglio - infoitcultura : George di Cambridge compie 9 anni: la nuova foto sulla spiaggia scattata da Kate Middleton conquista - infoitcultura : Il principe George compie 9 anni e mamma Kate Middleton ci regala una nuova foto - palermomaniait : George di Cambridge compie 9 anni: la nuova foto scattata da Kate Middleton - -