DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Mister Allegri mi ha detto che voleva tornassi qui. Conosco la società, conosco la cultura della Juv… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Juve negli Usa ma Allegri guarda già oltre 'Scudetto un dovere' - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, Allegri punta allo scudetto: 'Di Maria e Pogba straordinari'. Su Bremer...: I bianconeri sono sbarcati a Las Ve… -

LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) - È tempo di fare sul serio per ladi Massimiliano. Il Summer Tour 2022 è ufficialmente iniziato, con i bianconeri che sono sbarcati a Las Vegas, dove nella notte italiana di sabato sfideranno i Chivas di Guadalajara nella ...Commenta per primo Massimilianoesce allo scoperto e parla di obbligo scudetto. L'allenatore della Juventus ha dichiarato in conferenza stampa alla viglia dell'amichevole con i messicani del Chivas Guadalajara all' Allegiant ...