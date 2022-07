Grand Hotel Intrighi e Passioni, chi è Yon González, l’attore che fa il protagonista Julio Olmedo? Età, fidanzata, fratello, film, Gli eredi della terra, fisico, altezza, peso, Instagram (Di venerdì 22 luglio 2022) Yon González è l’attore protagonista di Grand Hotel Intrighi e Passioni. Il personaggio da lui interpretato è quello di Julio Olmedo. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Leggiamo tutti i particolari su di lui all’interno! Leggi anche: Grand Hotel 2022 stasera su Canale 5: quando inizia? Orario, trama, cast, quante puntate, anticipazioni Grand Hotel Intrighi... Leggi su donnapop (Di venerdì 22 luglio 2022) Yondi. Il personaggio da lui interpretato è quello di. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Leggiamo tutti i particolari su di lui all’interno! Leggi anche:2022 stasera su Canale 5: quando inizia? Orario, trama, cast, quante puntate, anticipazioni...

AnsaSicilia : Energia: accordo Enel X e Grand Hotel et des Palmes Palermo. Per sistema monitoraggio consumi della struttura |… - cheTVfa : Torna 'Grand Hotel - Intrighi e Passioni', in onda da venerdì 22 luglio in prima serata su Canale 5 - Tele_nauta : #GrandHotel: la terza stagione è su Canale5 al venerdì sera - bubinoblog : GRAND HOTEL: LA PRIMA VISIONE ASSOLUTA DELL'ULTIMA STAGIONE. MEGAN MONTANER ENTRA NEL CAST - DonnaGlamour : Grand Hotel – Intrighi e passioni: tutto sulla serie TV -