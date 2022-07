Gp Francia | Leclerc il più veloce in libere 1 | poi Verstappen

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Francia, Leclerc il più veloce nelle Libere 1, Verstappen secondo - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Gp Francia, Leclerc il più veloce nelle Libere 1, Verstappen secondo - infoitsport : GP Francia, FP1: comanda Leclerc, poi Verstappen e Sainz - FTraiettoria : Leclerc si prende le FP1 del GP di Francia davanti a Verstappen. Penalità per Sainz Scritto da Stefano Nicoli -

Charlescon la Ferrari è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco al primo assaggio sulla bollente pista di Le ...Lo spagnolo della Ferrari perderà 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina LE CASTELLET () - Charlesè il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio di, 12esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma al "Paul Ricard" di Le ...Si sono da poco concluse le FP1 del GP di Francia con Leclerc in prima posizione seguito da Verstappen a soli 91 millesimi dal monegasco, tante novità sulle vetture di testa. Leclerc, al comando della ...FP1, Gp Francia 2022: Charles Leclerc riprende da dove aveva lasciato in Austria, ancora miglior tempo nella prima sessione di libere, secondo Verstappen davanti a Sainz. Il pilota Ferrari Leclerc ha ...