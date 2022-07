Ferrieri Caputi: «Mi hanno insultato per anni. Noi donne siamo più predisposte alla fatica» (Di venerdì 22 luglio 2022) Quest’anno in Serie A debutterà un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi. Ha 32 anni. Oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e una a La Stampa. alla Gazzetta dichiara: «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò». Racconta cosa si aspetta dal suo debutto. «Sono ancora nella fase in cui spero che arrivi: diciamo che sono curiosa di vedere da vicino giocatori visti solo allo stadio o in tv, capire che persone sono. Le difficoltà che troverò? Saranno legate alla velocità del gioco, degli eventi, ai ribaltamenti di fronte, al mestiere di calciatore: più si sale più il giocatore ha mestiere». In passato ha dovuto sopportare diverse offese ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Quest’anno in Serie A debutterà un arbitro donna, Maria Sole. Ha 32. Oggi ha rilasciato un’intervistaGazzetta dello Sport e una a La Stampa.Gazzetta dichiara: «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò». Racconta cosa si aspetta dal suo debutto. «Sono ancora nella fase in cui spero che arrivi: diciamo che sono curiosa di vedere da vicino giocatori visti solo allo stadio o in tv, capire che persone sono. Le difficoltà che troverò? Saranno legatevelocità del gioco, degli eventi, ai ribaltamenti di fronte, al mestiere di calciatore: più si sale più il giocatore ha mestiere». In passato ha dovuto sopportare diverse offese ...

palermo24h : Ferrieri Caputi «Sognavo Baggio e arbitrerò in A. Per noi donne è solo l’inizio» - napolista : Ferrieri Caputi: «Mi urlavano “tr…”, “datti al pattinaggio…”, oggi non più. C’è da fare ancora molto…» Un arbitro… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Maria Sole Ferrieri Caputi: 'Giudicate l'arbitro, non la donna'. Quest'anno dirigerà in Serie A - take_to_news : Ferrieri Caputi, female first referee in Serie A: “I, Baggio, Protti, the insults” - take_to_news : Ferrieri Caputi, female first referee in Serie A: “I, Baggio, Protti, the insults” -