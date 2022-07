F1, risultati e classifica FP1 GP Francia 2022: Leclerc precede Verstappen e Sainz, 4° Russell davanti a Gasly (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 ed è Charles Leclerc a svettare nella classifica dei tempi. Sul tracciato di Le Castellet la prima ora di lavoro in terra provenzale ha messo in mostra parecchio equilibrio tra Ferrari e Red Bull con appena 91 millesimi di distacco tra il monegasco e Max Verstappen. Terza posizione per Carlos Sainz che, tuttavia, sarà destinato a partire dal fondo della griglia viste le sostituzioni in arrivo sulla sua Power Unit, davanti a George Russell e Pierre Gasly. Sesto Sergio Perez davanti a Lando Norris e Alexander Albon. Nella FP1 odierna hanno girato Nick De Vries (al posto di Lewis ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoed è Charlesa svettare nelladei tempi. Sul tracciato di Le Castellet la prima ora di lavoro in terra provenzale ha messo in mostra parecchio equilibrio tra Ferrari e Red Bull con appena 91 millesimi di distacco tra il monegasco e Max. Terza posizione per Carlosche, tuttavia, sarà destinato a partire dal fondo della griglia viste le sostituzioni in arrivo sulla sua Power Unit,a Georgee Pierre. Sesto Sergio Pereza Lando Norris e Alexander Albon. Nella FP1 odierna hanno girato Nick De Vries (al posto di Lewis ...

