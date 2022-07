Europei donne: 1 - 0 a Belgio, Svezia in semifinale (Di venerdì 22 luglio 2022) La Svezia si è qualificata per le semifinali degli Europei femminili battendo 1 - 0 il Belgio nella partita dei quarti giocata oggi a Wigan. Rete decisiva del difensore Linda Sembrant al 92'. Domani ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Lasi è qualificata per le semifinali deglifemminili battendo 1 - 0 ilnella partita dei quarti giocata oggi a Wigan. Rete decisiva del difensore Linda Sembrant al 92'. Domani ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei donne: 1-0 a Belgio, Svezia in semifinale La rete decisiva di Sembrant arriva nel recupero, al 92' - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, venerdì 22 luglio 2022: Europei donne e amichevoli - infobetting : Francia-Olanda (quarti Europei femminili, 23 luglio ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - jokervero : @gratta2 @Mr_PincoPallino @CucchiRiccardo Guarda che era un anno fa che hanno vinto un trofeo che l'italia non vinc… - infobetting : Svezia-Belgio (quarti Europei femminili, 22 luglio ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -