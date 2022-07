Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ancora in contatto? La verità (Di venerdì 22 luglio 2022) Elisa Isoardi è stata un’allieva di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Il loro feeling, oltre a sorprendere, ha fatto battere il cuore a milioni di spettatori. Molti erano convinti che tra loro ci fosse del tenero, ma le voci di corridoio non sono mai state confermate. In una recente intervista per Novella 2000, la futura conduttrice di Vorrei dirti che, è tornata a parlare di ciò che è successo tra loro. Ballando con le stelle, in che rapporti sono Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Il percorso di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle è stato ricco di sfide. Ciò che ha colpito maggiormente gli spettatori è stato il rapporto nato con Raimondo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 luglio 2022)è stata un’allieva dia Ballando con le Stelle. Il loro feeling, oltre a sorprendere, ha fatto battere il cuore a milioni di spettatori. Molti erano convinti che tra loro ci fosse del tenero, ma le voci di corridoio nonmai state confermate. In una recente intervista per Novella 2000, la futura conduttrice di Vorrei dirti che, è tornata a parlare di ciò che è successo tra loro. Ballando con le stelle, in che rapporti? Il percorso dia Ballando con le stelle è stato ricco di sfide. Ciò che ha colpito maggiormente gli spettatori è stato il rapporto nato con...

tuttopuntotv : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ancora in contatto? La verità #ballandoconlestelle #amici22 #RaimondoTodaro - zazoomblog : Elisa Isoardi allenamento sexy in spiaggia a Fregene - #Elisa #Isoardi #allenamento #spiaggia - Novella_2000 : Elisa Isoardi torna a parlare di Raimondo Todaro e di quando erano una coppia - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro in cattivi rapporti dopo Ballando con le Stelle? «Non ci sentiamo più» ecco cosa è… - zazoomblog : Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro e del flirt: Non ci sentiamo più - #Elisa #Isoardi #parla #Raimondo -