Donnarumma | «Buffon? Oltre a essere il mio idolo mi ha aiutato tanto in questo anno»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Gianluigi, portiere del Psg, ha parlato ai microfoni di Carré su Europeo e idolia tornare sul capitolo Milan Gianluigi, portiere del Psg, ha parlato ai microfoni di Carré su Europeo e idolia tornare sul capitolo Milan. Le sue dichiarazioni:– «Il mio, lo è sempre stato. Nel periodo dell’Europeo mi ha dato tantissimi consigli e anche al Psg. Lo ringrazioper». EUROPEO – «Emozione indescrivibile che non scorderò mai anche se inizialmente non avevo capito. In quei frangenti ti passano davanti tante cose». IBRA – «E’ un pazzo. Con la sua mentalità, però, ti fa crescere tantissimo e al Milan mi ha». L'articolo proviene da ...