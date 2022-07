Concorso dirigenti scolastici, tra i requisiti richiesti laurea e cinque anni di servizio. Entro quando? (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto, già da tempo, la bozza del decreto che disciplinerà i concorsi per diventare dirigente scolastico. Se ne attende ancora la pubblicazione ufficiale, per poi bandire la procedura concorsuale. Possesso laurea e cinque anni di servizio tra i requisiti richiesti: Entro quando vanno conseguiti? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto, già da tempo, la bozza del decreto che disciplinerà i concorsi per diventare dirigente scolastico. Se ne attende ancora la pubblicazione ufficiale, per poi bandire la procedura concorsuale. Possessoditra ivanno conseguiti? L'articolo .

orizzontescuola : Concorso dirigenti scolastici, tra i requisiti richiesti laurea e cinque anni di servizio. Entro quando? - cribart : RT @Agenzia_Entrate: #Concorso #pubblico per 150 nuovi #dirigenti all’Agenzia delle Entrate: sono 1900 i candidati che hanno svolto oggi la… - Agenzia_Entrate : #Concorso #pubblico per 150 nuovi #dirigenti all’Agenzia delle Entrate: sono 1900 i candidati che hanno svolto oggi… - Mariga45753901 : @luigi6517 È grazie a lei se molti dei miei colleghi, compresa io, dopo aver conseguito i due master per la dirigen… - fabiocossa64 : @BonomiAllegra @andrea_cangini spiace che non conosca il funzionamento delle istituzioni ... delle quali i dirigen… -