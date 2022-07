Casini: «Serie A? Se persiste il caldo sarà difficile iniziare il 13 agosto» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha fatto visita quest’oggi all’Udinese ed alla Dacia Arena accolto dal vicepresidente bianconero Stefano Campoccia, dal Direttore Generale Franco Collavino e da quello amministrativo Alberto Rigotto. Un importante mattinata di interscambio con la possibilità concreta per il numero uno della Lega di ammirare le strutture all’avanguardia della Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Presidente della LegaA Lorenzoha fatto visita quest’oggi all’Udinese ed alla Dacia Arena accolto dal vicepresidente bianconero Stefano Campoccia, dal Direttore Generale Franco Collavino e da quello amministrativo Alberto Rigotto. Un importante mattinata di interscambio con la possibilità concreta per il numero uno della Lega di ammirare le strutture all’avanguardia della Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #SerieA, il presidente #Casini: «Se persiste il caldo sarà difficile iniziare a giocare il 13 agosto»… - sportli26181512 : Serie A, Casini: 'La Lega deve rafforzarsi per essere al servizio di tutte le squadre': Lorenzi Casini, presidente… - sportal_it : La serie A in visita alla Dacia Arena - milansette : Serie A, Casini: 'La Lega deve rafforzarsi per essere al servizio di tutte le squadre' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Serie A, Casini: 'Difficile giocare con queste temperature, sarà una stagione anomala': Lorenzo Casini, presidente… -