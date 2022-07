Caravella Portoghese: una donna ricoverata in terapia intensiva, perché è pericolosa (Di venerdì 22 luglio 2022) Una donna è ricoverata in terapia intensiva per la puntura di una Caravella Portoghese. La bagnante sarebbe entrata in contatto con i pericolosi tentacoli della Physalia physalis, il suo nome scientifico, vicino all’Isola dei Ciclopi, davanti ad Aci Trezza. La donna, che soffre già di patalogie pregresse, si è sentita male dopo il bagno e in breve ha accusato cefalea, vomito, difficoltà respiratorie e un’aritmia cardiaca. Ora è ricoverata al Policlinico San Marco di Catania. Mediterraneo la Caravella Portoghese è rara, ma c’è, e sta aumentando la sua presenza: esemplari sono stati già avvistati in Sicilia, in Sardegna, nello Stretto di Messina e nel mar Ligure. Nel 2010 ci fu anche un caso mortale: morì una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Unainper la puntura di una. La bagnante sarebbe entrata in contatto con i pericolosi tentacoli della Physalia physalis, il suo nome scientifico, vicino all’Isola dei Ciclopi, davanti ad Aci Trezza. La, che soffre già di patalogie pregresse, si è sentita male dopo il bagno e in breve ha accusato cefalea, vomito, difficoltà respiratorie e un’aritmia cardiaca. Ora èal Policlinico San Marco di Catania. Mediterraneo laè rara, ma c’è, e sta aumentando la sua presenza: esemplari sono stati già avvistati in Sicilia, in Sardegna, nello Stretto di Messina e nel mar Ligure. Nel 2010 ci fu anche un caso mortale: morì una ...

