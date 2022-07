Bimbo ucciso di botte a Siracusa, ergastolo a madre e compagno (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – ergastolo per la madre e il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise di Siracusa ha condannato oggi al carcere a vita Letizia Spatola, 24 anni, la madre, e Salvatore Blanco, 32, il compagno. L’accusa era di maltrattamenti ed omicidio. Condannati anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della responsabilità genitoriale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –per lae il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise diha condannato oggi al carcere a vita Letizia Spatola, 24 anni, la, e Salvatore Blanco, 32, il. L’accusa era di maltrattamenti ed omicidio. Condannati anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della responsabilità genitoriale. L'articolo proviene da Italia Sera.

