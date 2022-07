Arezzo, auto investe pedone: uomo di 51 anni in ospedale - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) Soccorsi su un incidente stradale Incidente sulla strada in provincia di Arezzo dove un' auto ha investito un pedone mentre attraversava la strada a Ponticino, nel comune di Pergine Laterina (Arezzo), ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Soccorsi su un incidente stradale Incidente sulla strada in provincia didove un'ha investito unmentre attraversava la strada a Ponticino, nel comune di Pergine Laterina (), ...

Nazione_Arezzo : Arezzo, auto investe pedone: uomo di 51 anni in ospedale - venti4ore : Arezzo, auto investe pedone uomo di 51 anni in ospedale - venti4ore : Arezzo, pedone investito da un auto - Nazione_Arezzo : Auto contro un camion in Autosole Coda da 8 km sulla via delle vacanze - venti4ore : Incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo tra un’auto e un mezzo pesante. Maxi coda in autostrada … -