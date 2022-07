Un cappuccino con Sconcerti: Inter, Marotta è la vittima. Il colpevole è Zhang (Di giovedì 21 luglio 2022) Sull’Inter siamo passati dall’entusiasmo a una realtà negativa moltiplicata. Questo accade quando non si ama leggere la realtà... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Sull’siamo passati dall’entusiasmo a una realtà negativa moltiplicata. Questo accade quando non si ama leggere la realtà...

PierDuco : @matteosalvinimi ma oggi non twitti niente ??? Nessuna foto con cappuccino e cornetto ? A proposito le migliaia di… - giocarmon : Una pagina dal libro 'Cappuccini Famosi' sulla tecnica di disegno con la polvere di cacao sulla schiuma del cappucc… - sanodimens : @RaffaeleGianni4 Miocuggino ne ha stimate 5 miliardi stamattina al bar. quelli con cappuccino di soia cascavano come mosche - glifoscillante : *rovescia tutto in acqua* - Allora senti Venerdì, o in questo cazzo di atollo spunta un cappuccino ed un cornetto c… - Elena__Art : @Amelia8811 Sì! Con cappuccino che si può tirare su o giù! ^^ -