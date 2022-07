Ultime Notizie – Berlusconi | “Io sarò in campo | ho già scritto programma avveniristico”

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Ioin, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinché il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra. Tutti i giorniqui a raccontare quelche ho giàper il 2023, che conterrà molte novità. Unche porta il cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”. Lo ha detto Silvioal Tg1. “Non stiamo pensando a liste uniche – ha chiarito poi il Cav ai microfoni del Tg2 – ma a ciascuno con la propria identità. Ci sono differenze di posizione, linguaggio, di storia tra i vari partiti. Preferiamo continuare a mantenere la nostra identità”. Quanto ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 21º luglio - Serale Segui l'attualità dall'Europa e… - SampNews24 : #Escalante-#Sampdoria, blitz del #Cadice: il punto sul centrocampista della #Lazio -

Il Sussidiario.net

... lepiù importanti "Ognuno di noi è fan di qualcosa" il Comic - Con di San Diego tra sogni, ... tornano i Marvel Studios! Henry Cavill a sorpresa al San Diego Comic - Con Cosa dicono le...Nei giorni scorsi sono state anche cessate lefrequenze ancora attive per uso televisivo della banda 700 megahertz. In precedenza, a inizio marzo, era stata attivata dalle emittenti televisive ... Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Russia immagazzina arsenale militare a Zaporizhzhia Kim Min-Jae già considerato in azzurro dalla stampa turca; vicino ma non ancora chiuso, dicono fonti interne del club azzurro. (ANSA) ...Continuano i problemi finanziari dell'Inter. Il presidente Zhang presenta un debito monstre che lo costringerà a scelte drastiche ...