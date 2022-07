Si vota il 25 settembre

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) , poco tempo per organizzare la competizione in piena estate – . La notizia, anticipata da indiscrezioni, è stata confermata da Mario Draghi nel corso del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tempi stretti dunque, per la campagna elettorale di tutti i partiti, da organizzare nei mesi che gli italiani dedicano quasi soltanto alle vacanze. Problemi soprattutto per i 5 Stelle, che avranno poco tempo per recuperare nei sondaggi che ora gli attribuiscono circa il 10 per cento dei voti. Ma problemi per tutti, dovendo i segretari dei partiti compilare le liste dei candidati tenendo conto che la riforma del parlamento ha ridotto di un terzo il numero delle poltrone disponibili.