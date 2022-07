Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: avanza ai quarti l’Italia della spada maschile e fioretto femminile a squadre (Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano le gare a squadre ai Mondiali 2022 di Scherma, in corso di svolgimento a Il Cairo. Nella mattinata odierna sia il terzetto della spada maschile che quello del fioretto femminile hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale, che si svolgeranno nella giornata di domani. Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, forti della prima testa di serie e del conseguente bye al primo turno, hanno dovuto solo sconfiggere l’Austria con un netto e perentorio 45-19 per conquistare un posto tra le prime otto, con la Polonia ad attenderle. Doppio turno invece per gli spadisti Federico Vismara, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, che prima hanno superato l’Azerbaijan 45-31 e ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano le gare aaidi, in corso di svolgimento a Il. Nella mattinata odierna sia il terzettoche quello delhanno conquistato l’accesso aidi finale, che si svolgeranno nella giornata di domani. Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, fortiprima testa di serie e del conseguente bye al primo turno, hanno dovuto solo sconfiggere l’Austria con un netto e perentorio 45-19 per conquistare un posto tra le prime otto, con la Polonia ad attenderle. Doppio turno invece per gli spadisti Federico Vismara, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, che prima hanno superato l’Azerbaijan 45-31 e ...

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - Eurosport_IT : ?? Mondiali Scherma 2022, le medaglie azzurre: ?? Rossella Fiamingo (Spada) ?? Arianna Errigo (Fioretto) ?? Tommaso M… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Le spadiste azzurre superano la Francia, volano in finale e ci regalano la quarta medaglia.… - ematr_86 : Mondiali Scherma Spada Femminile, Italia in finale dopo aver battuto Francia 30:29 #EstateAzzurra - realpeppons : Rossella #Fiamingo, al minuto supplementare, porta l'Italia della #spada a squadre femminile a giocarsi la medaglia… -