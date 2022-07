Scherma | argento per Marini nel fioretto | terzo podio Italia ai Mondiali in Egitto

Eurosport_IT : ERRIGO D'ARGENTO! ?????? L'azzurra si arrende in finale solo alla francese Ysaora Thibus (10-15) e conquista il 2° g… - Eurosport_IT : TOMMASO MARINI D'ARGENTO! ???? Il giovane azzurro, alla prima partecipazione mondiale, cede in finale contro il fra… - Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - infoitsport : Mondiali di scherma, Italia ancora sul podio. A 22 anni Tommaso Marini conquista l’argento nel fioretto - infoitsport : Scherma, l'esordio d'argento di Tommaso Marini: ecco chi è -

Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali diin corso in Egitto. L'astro nascente Tommaso Marini ha conquistato l'uscendo sconfitto per una sola stoccata nella finale che lo vedeva opposto al francese Lefort, campione in carica. ...- foto ufficio stampa Fis - . LEGGI LE ALTRE NOTIZIE DI: ItalpressL'esordiente, 22 anni di Ancona, cede 15-14 al campione iridato in carica Lefort Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso in Egitto. L'astro nascente Tommaso Marini ha conquistato l ...L'esordiente, 22 anni di Ancona, cede 15-14 al campione iridato in carica Lefort Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso in Egitto. L'astro nascente Tommaso Marini ha conquistato l ...