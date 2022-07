Sassuolo: il West Ham prepara l’offerta per Scamacca (Di giovedì 21 luglio 2022) Il West Ham prepara l’offerta al Sassuolo per Scamacca: poco meno di 40 milioni, mentre i neroverdi ne chiedono 50 Il West Ham continua il pressing su Scamacca. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, gli hammers stanno preparando l’offerta per il Sassuolo. l’offerta dei londinesi è appena inferiore ai 40 milioni di euro, con la richiesta dei neroverdi che si attesta sui 50. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) IlHamalper: poco meno di 40 milioni, mentre i neroverdi ne chiedono 50 IlHam continua il pressing su. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, gli hammers stannondoper ildei londinesi è appena inferiore ai 40 milioni di euro, con la richiesta dei neroverdi che si attesta sui 50. L'articolo proviene da Calcio News 24.

