Rennes | pronta un'offerta per Djiku

AleElTanque : @AndreaS88791765 @iINSIDER_ Si ma l'assurdità è che Spalletti dice che Kim è un calciatore forte da Champions e poc… - pepeperepep : Prima lo mandano a dire che Koulibaly è incedibile e che è pronta la fascia da capitano extra-large. Poi gli fanno… -

...continui contatti con il suo ex allenatore Genesio abbia provato a convicerlo a accetare il. ... si attende la cessione di Petagna CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Emily Ratajkowski èal ...Invece, la Juventus èa dare 40 milioni. In lista per il dopo de Ligt ci sono Gabriel , ... Ilrallenta per Kim e allora il Napoli ripiomba sul difensore del Fenerbahce e tratta ancora ...Min Jae Kim del Fenerbahce è il principale obiettivo, Giuntoli ha ammesso che il club sta lavorando sul difensore sudcoreano. Deciderà il giocatore, oltre al Rennes del suo ex allenatore Genesio c’è a ...L'operazione per il gigante del Fenerbahce sembrava sfumata dopo il brusco inserimento del Rennes, che tuttavia non ha sferrato il colpo di grazia.