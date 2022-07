Piemonte stanzia 1 | 9 mln contro i disturbi alimentari

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Contrastare idell’alimentazione e della nutrizione (Dna) con un approccio nuovo, potenziando l’offerta dei servizi e delle prestazioni e riconoscendo il ruolo fondamentale delle famiglie nei percorsi di prevenzione e di cura. E’ quanto si propone il Testo unificato delle quattro proposte di legge in materia presentate dai primi firmatari Silvio Magliano (Moderati), Domenico Rossi (Pd), Carlo Riva Vercellotti (Fdi) e Sara Zambaia (Lega), approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale del. Il provvedimento1,9 milioni di euro per il biennio 2022-2023 (1 milione per quest’anno e 900 mila per il 2023) per interventi regionali di sostegno ai nuclei familiari e ad associazioni ed enti del Terzo settore che si occupano di pazienti e familiari e per potenziare la Rete dei servizi regionali per la ...