Pd, Letta “Elezioni saranno molto rapide” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere il senso di profondo orgoglio per l'appartenenza alla mia comunità, in questi giorni c'è stata una capacità di essere uniti, determinati, facendo le scelte giuste, facendo uno straordinario gioco di squadra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell'assemblea, alla Camera, con i parlamentari dem. “Quello che ho percepito da ieri, quello che sta risalendo dal paese reale è che la giornata di ieri ha cambiato completamente l'equilibrio, il senso, la narrazione della posta in gioco – ha aggiunto -. Coloro che nella giornata di ieri hanno pensato di fare una scelta di convenienza hanno sbagliato i conti”.Per Letta ora serve un “cambio fondamentale, che non è radicale, ma necessita un impegno, abbiamo pochi giorni, le Elezioni saranno molto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere il senso di profondo orgoglio per l'appartenenza alla mia comunità, in questi giorni c'è stata una capacità di essere uniti, determinati, facendo le scelte giuste, facendo uno straordinario gioco di squadra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso dell'assemblea, alla Camera, con i parlamentari dem. “Quello che ho percepito da ieri, quello che sta risalendo dal paese reale è che la giornata di ieri ha cambiato completamente l'equilibrio, il senso, la narrazione della posta in gioco – ha aggiunto -. Coloro che nella giornata di ieri hanno pensato di fare una scelta di convenienza hanno sbagliato i conti”.Perora serve un “cambio fondamentale, che non è radicale, ma necessita un impegno, abbiamo pochi giorni, le...

