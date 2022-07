**Pd: Borghi, 'campo largo? Preferisco parlare di mare aperto'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il centrodestra ha sbattuto la porta in faccia al Nord produttivo e "i 5 Stelle ai ceti popolari, ai ceti più deboli in particolare del Mezzogiorno che non potranno avere risposte da parte del governo e quindi è responsabile ne tragga le conclusioni". Così Enrico Borghi della segreteria Pd ai cronisti. Quindi addio ai 5 stelle? "La mia posizione personale, io Preferisco parlare di mare aperto piuttosto che di campo largo. Perchè c'è un mare aperto di italiani che decideranno se andare o non andare al voto sulla base dell'offerta politica e chi sostiene che questioni elettorali siano già chiuse offende gli italiani, la loro intelligenza e il loro consenso". Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il centrodestra ha sbattuto la porta in faccia al Nord produttivo e "i 5 Stelle ai ceti popolari, ai ceti più deboli in particolare del Mezzogiorno che non potranno avere risposte da parte del governo e quindi è responsabile ne tragga le conclusioni". Così Enricodella segreteria Pd ai cronisti. Quindi addio ai 5 stelle? "La mia posizione personale, iodipiuttosto che di. Perchè c'è undi italiani che decideranno se andare o non andare al voto sulla base dell'offerta politica e chi sostiene che questioni elettorali siano già chiuse offende gli italiani, la loro intelligenza e il loro consenso".

