Pagelle Lazio-Primorje 4-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Il tabellino e le Pagelle di Lazio-Primorje 4-0, quarto test precampionato dell'estate biancoceleste. Decidono le reti di Milinkovic-Savic, Pedro, Cataldi e Cancellieri. Buone indicazioni per Maurizio Sarri che si gode la personalità dei giovani: buone risposte da Marcos Antonio, ma Cataldi si conferma buona alternativa. Bene anche Cancellieri che ha colpito anche una traversa. Marcatori: 17? Milinkovic (L), 21? Pedro (L), 50? Cataldi (L), 86? Cancellieri (L). Lazio (4-3-3) – Maximiano 6 (60? Adamonis sv); Lazzari 6 (46? Hysaj 6), Patric 6 (46? Gila 6), Romagnoli 6.5 (46? Kamenovic 6), Marusic 6 (46? Radu 6); Milinkovic-Savic 7 (46? Bertini 6), Marcos Antonio 6.5 (46? Cataldi 7), Luis Alberto 6.5 (46? Basic 6); Felipe Anderson 6 (46? Romero 6.5), Immobile 6 (46? Cancellieri 7, 88? Moro sv), Pedro 7

