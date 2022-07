Origgio: incidente in autostrada con incendio, il fuoco nei campi minaccia le abitazioni – I video (Di giovedì 21 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ in corso un incendio a Origgio, in via Per Cantalupo, dove lingue di fuoco hanno investito i campi a ridosso dell’autostrada. Dalle prime informazioni, pare che a farle scaturire sarebbe stato un incidente che ha visto coinvolta un’autobotte sull’A8. Qui i video: Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno spegnendo il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 21 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ in corso un, in via Per Cantalupo, dove lingue dihanno investito ia ridosso dell’. Dalle prime informazioni, pare che a farle scaturire sarebbe stato unche ha visto coinvolta un’autobotte sull’A8. Qui i: Sul posto ci sono i vigili del, che stanno spegnendo il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

