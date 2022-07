Mike Tyson | terribile annuncio sconvolge il mondo intero | cos’è successo

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’ex pugilesi lascia andare ad uncheil. Durante il podcast “Hotboxin”, il pluricampione è stato preso da un momento di sconforto. Le sue parole hanno spiazzato gli ascoltatori. Nessuno si sarebbe aspettato undel genere, soprattutto da un campione come lui. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) Eva Henger, ilfa venire la pelle d’oca:La carriera diè uno dei più grandi pugili mai esistiti nella storia di questo sport. Soprannominato “Iron”, ...

Un pensiero triste quello che accompagna l'ex campione del mondo dei pesi massimi,. 'Penso che morirò molto presto' ha confessato nel suo podcast, 'Hotboxin' with' dove ha ospitato il terapista Sean McFarland, specializzato in traumi e dipendenze. Proprio a ...... anche produttore esecutivo con Craig Gillespie (Tonya), il progetto è incentrato sulle tumultuose oscillazioni della carriera pugilistica come campione dei pesi massimi(Iron), e ... Mike Tyson: «Morirò molto presto. Quelle macchie sul viso mi ricordano che la fine è vicina» Un pensiero triste quello che accompagna l'ex campione del mondo dei pesi massimi, Mike Tyson. «Penso che morirò molto presto» ha confessato nel suo ...Mike Tyson crede che la sua morte arriverà "molto presto". Parlando nel podcast "Hotboxin" ha rivelato che ha problemi di denaro, nonostante sia ...