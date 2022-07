Mattarella scioglie le Camere: “Elezioni entro 70 giorni” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto discioglimento sarà consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. “Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette Elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla Costituzione”, ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione alla stampa. “Lo scioglimento anticipato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto discioglimento sarà consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. “Ho firmato il decreto di scioglimento delleaffinché vengano indetteil termine di 70indicato dalla Costituzione”, ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione alla stampa. “Lo scioglimento anticipato ...

sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - Agenzia_Ansa : 'Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Pa… - FranAltomare : #Mattarella che scioglie le camere. Non nel senso in cui chiaramente avrebbe voluto. #crisigoverno - infoitinterno : Mattarella scioglie le Camere, Draghi: 'Al voto il 25 settembre' - infoitinterno : Mattarella scioglie le Camere: Venuto meno sostegno del Parlamento al Governo -