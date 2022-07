Mattarella: "Il momento non consente pause. Scioglimento Camere sempre ultima soluzione" (Di giovedì 21 luglio 2022) Pubblichiamo di seguito il discorso con cui il capo dello stato Sergio Mattarella ha annunciato lo sciolgimento delle Camere. Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di Scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Lo Scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Pubblichiamo di seguito il discorso con cui il capo dello stato Sergioha annunciato lo sciolgimento delle. Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto didelleaffinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Loanticipato del Parlamento èl’scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti allevi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir ...

