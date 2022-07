“Ma che fa?”. Jova Beach Party, il gesto improvviso di Jovanotti fa impazzire tutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Momento dolcissimo durante il Jovi Beach Party. È proprio durante uno degli ultimi live che Jovanotti ha baciato la moglie in diretta, dedicandogli di fatto “A te”, una della canzoni d’amore (italiane) più toccanti di sempre. Le cose tra lui e Francesca Valiani vanno bene da oltre 30 anni e Lorenzo ha voluto omaggiarla così, baciandola davanti a migliaia di persone. Una scena che, neanche a dirlo, è stata immortalata dai presenti, tanto da diventare virale su TikTok con oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ecco Jovi che durante la canzone, si avvicina al bordo del palco, dove è presente anche la figlia Teresa, e bacia Francesca. Dolcissima anche la reazione della 23enne che sorride vedendo i suoi genitori ancora così belli e innamorati. Come dicevano, Jovanotti e Francesca Valiani stanno insieme da circa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Momento dolcissimo durante il Jovi. È proprio durante uno degli ultimi live chenotti ha baciato la moglie in diretta, dedicandogli di fatto “A te”, una della canzoni d’amore (italiane) più toccanti di sempre. Le cose tra lui e Francesca Valiani vanno bene da oltre 30 anni e Lorenzo ha voluto omaggiarla così, baciandola davanti a migliaia di persone. Una scena che, neanche a dirlo, è stata immortalata dai presenti, tanto da diventare virale su TikTok con oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ecco Jovi che durante la canzone, si avvicina al bordo del palco, dove è presente anche la figlia Teresa, e bacia Francesca. Dolcissima anche la reazione della 23enne che sorride vedendo i suoi genitori ancora così belli e innamorati. Come dicevano,notti e Francesca Valiani stanno insieme da circa ...

