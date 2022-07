(Di giovedì 21 luglio 2022)- Ad oggi come riporta, lasta davvero integrando in modo importante la rosa. “4-3-3 Con tanti esterni si attacca dalle fasceDeve ancora cominciare il vero precampionato, maha già in testa unadeclinata con il 4-3-3. C’è 4-3-3 e 4-3-3 naturalmente: quello aggressivo e verticale di Klopp, quello manovrato in mezzo e “ripartente” di Ancelotti, quello anarchico del Psg. Con quanto ha a disposizione, il Dottor Max potrebbe farsi ispirare dal collega tedesco: due esterni di spinta come Cuadrado e Alex Sandro (per Alexander-Arnold e Robertson); due mezzali d’incursione come Pogba e Zakaria (ma Paredes sarebbe il suo Fabinho); due esterni che “puntano” come Di Maria e Chiesa. I prossimi obiettivi di mercato sono ...

Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - Gazzetta_it : Bremer difensore bomber: dopo Pogba e Di Maria, così Allegri trova i gol sul mercato - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - infoitsport : Juventus, Gazzetta: “Morata alla porta dei bianconeri, l’Atletico deve vendere” - infoitsport : Juventus, Gazzetta: “Allegri varia con una squadra di campioni” -

Guarda la prima intervista di Matthijs de Ligt al Bayern, in cui parla dei motivi che lo hanno spinto a firmare per il club ...Laè una squadra vincente, anche io ho l'ambizione di vincere. Ho parlato un po' con Chiellini e ho deciso che laera la squadra migliore per me". Proprio l'ex capitano bianconero, ...Juve esagerata". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sportnell'edizione odierna. Colpi al Max, le formule di Allegri per lo scudetto. Con Pogba e Di ...Calciomercato Sampdoria: Pjaca ha rifiutato la proposta dei blucerchiati. Si allenerà con la Juventus Under 23 Marko Pjaca ha detto no alla Sampdoria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’atta ...