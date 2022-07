Il giorno di vacanza finisce in tragedia, nonni muoiono in un incidente. La nipotina è gravissima (Di giovedì 21 luglio 2022) nonni morti in un incidente, gravissima la nipotina. Gravissimo incidente mortale sulla strada provinciale 81, che collega Putignano alla Selva di Fasano, in provincia di Bari. A perdere la vita una coppia di coniugi, in gravi condizioni la nipotina che era con loro, una bimba di 7 anni. Le vittime, un uomo e una donna, marito e moglie di 69 e 66 anni, erano entrambi di Putignano e viaggiavano insieme alla nipotina di sette anni. Avevano trascorso una giornata di relax al mare e al rientro, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada. nonni morti in un incidente, gravissima la nipotina nonni morti in un incidente, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)morti in unla. Gravissimomortale sulla strada provinciale 81, che collega Putignano alla Selva di Fasano, in provincia di Bari. A perdere la vita una coppia di coniugi, in gravi condizioni lache era con loro, una bimba di 7 anni. Le vittime, un uomo e una donna, marito e moglie di 69 e 66 anni, erano entrambi di Putignano e viaggiavano insieme alladi sette anni. Avevano trascorso una giornata di relax al mare e al rientro, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada.morti in unlamorti in un, la ...

IANMILIN : Muore in mare a Pesaro: era il primo giorno di vacanza - Cronaca - - Lucillalucilla7 : RT @ViolaMilano: Giorno 2 di vacanza: ho detto ai miei figli che avranno 5€ al giorno se eviteranno di stressarmi per le cose non urgenti e… - carolpantanifi : La prenderò ancor più volentieri come una piccola vacanza di qualche giorno dopo la campagna elettorale. - formulemma : @ohsoalexx Il disprezzo che provo per trenord supera ogni cosa, non è possibile viaggiare in questo modo OGNI GIORN… - strawbubblexros : Domani esce In The Soop e spero tanto di riuscire a vederlo in tempo anche se è l'ultimo giorno di vacanza -