Handanovic: «Lukaku come se non fosse mai andato via. All’Inter crescita continua» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il portiere dell’Inter Handanovic ha parlato in vista della nuova stagione dei nerazzurri ormai alle porte Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. IDENTITA INTER – «Per me stare All’Inter dal 2012-13 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una continua crescita, mia e del club. Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro o guadagno, ma come qualcosa che dà sentimenti, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Puoi pure andare via da qui, ma in tanti poi vorrebbero tornare…». RITORNO Lukaku – «Ho visto come stava ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il portiere dell’Interha parlato in vista della nuova stagione dei nerazzurri ormai alle porte Samir, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. IDENTITA INTER – «Per me staredal 2012-13 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una, mia e del club. Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non soloun posto di lavoro o guadagno, maqualcosa che dà sentimenti, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Puoi pure andare via da qui, ma in tanti poi vorrebbero tornare…». RITORNO– «Ho vistostava ...

