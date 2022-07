Gp Francia | Leclerc | spero ripetere weekend in Austria

shakijra : RT @_rik46: Mattia Binotto appena vedrà il motore di Charles Leclerc al giro 32 del GP di Francia: - sportface2016 : #F1 #GPFrancia | #Leclerc: “Vittoria importante in Austria. Qui molto complicata la gestione gomme” - mayberaz : RT @_rik46: Mattia Binotto appena vedrà il motore di Charles Leclerc al giro 32 del GP di Francia: - F1ingenerale_ : Segui con noi la cronaca live e i risultati delle prove libere 1 #FP1 del #FrenchGP a #LeCastellet sul circuito del… - FormulaPassion : #F1 | Le prime parole di Charles Leclerc nella conferenza stampa del Gran Premio di Francia: le ultime due edizioni… -

"È sempre bello correre in, dove questa volta spero di poter ripetere il weekend dell'Austria, con una vittoria ...nella conferenza stampa del giovedì il pilota della Ferrari Charles, ...' Vittoria importante in Austria, specie a livello personale dopo cinque gare difficili. Abbiamo vinto e recuperato qualche punto. Vediamo come andrà qui, dove negli ultimi anni è stato difficile ...Roma, 21 lug. (askanews) - Il mondiale di Formula1 riparte dalla Francia, undicesimo appuntamento del circus. Le Castellet pista cara alla Ferrari con 17 successi. Pista cara a Lecerc che arriva dopo ...ROMA, 21 LUG - "È sempre bello correre in Francia, dove questa volta spero di poter ripetere il weekend dell'Austria, con una vittoria importante a livello personale". Ha esordito così nella conferenz ...