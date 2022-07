Gemma Galgani fa le valigie: dopo Uomini e Donne arriva lo sfratto (Di giovedì 21 luglio 2022) Gemma Galgani ha fatto ufficialmente le valigie! La dama del Trono Over sembra essere sempre più vicina all’addio a Uomini e Donne. Gemma Galgani rischia di andare in pensione al Trono Over di Uomini e Donne? Ok, questo gossip non è di certo una novità, considerando che viene fuori puntualmente ogni estate dopo la fine della stagione del noto dating show di Maria De Filippi su canale 5. Impossibile però negare che quest’anno le voci sono sempre più insistenti a causa dello spazio sempre minore a cui viene sottoposta la dama. Perfino Tina Cipollari non ha più voglia di litigare con lei preferendo concentrare le sue energie su Pinuccia Della Giovanna, che probabilmente sarà tornata a Vigevano, e Ida ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 luglio 2022)ha fatto ufficialmente le! La dama del Trono Over sembra essere sempre più vicina all’addio arischia di andare in pensione al Trono Over di? Ok, questo gossip non è di certo una novità, considerando che viene fuori puntualmente ogni estatela fine della stagione del noto dating show di Maria De Filippi su canale 5. Impossibile però negare che quest’anno le voci sono sempre più insistenti a causa dello spazio sempre minore a cui viene sottoposta la dama. Perfino Tina Cipollari non ha più voglia di litigare con lei preferendo concentrare le sue energie su Pinuccia Della Giovanna, che probabilmente sarà tornata a Vigevano, e Ida ...

