Europei femminili 2022, Germania in semifinale: 2-0 all’Austria tra pali ed errori (Di giovedì 21 luglio 2022) Cinque pali e due gol. In semifinale ci va la Germania che batte l’Austria 2-0 e vola al penultimo atto degli Europei di calcio femminile dove affronterà una tra Francia e Olanda. Niente da fare per le austriache che colpiscono tre legni ma cala nel finale di gara quando la Germania legittima il vantaggio di misura. La prima chance della partita è per la Germania al 9?. Merito delle tre attaccanti: Cross dalla destra di Buhl, Huth serve Popp che si coordina male e calcia peggio: palla alta. Al 13? la Germania rischia grosso con una disattenzione in fase di marcatura: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Georgieva stacca di testa in solitaria e colpisce il legno. La Germania capisce il momento e inizia a fare il suo calcio avvolgente. E al 26? c’è il ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Cinquee due gol. Inci va lache batte l’Austria 2-0 e vola al penultimo atto deglidi calcio femminile dove affronterà una tra Francia e Olanda. Niente da fare per le austriache che colpiscono tre legni ma cala nel finale di gara quando lalegittima il vantaggio di misura. La prima chance della partita è per laal 9?. Merito delle tre attaccanti: Cross dalla destra di Buhl, Huth serve Popp che si coordina male e calcia peggio: palla alta. Al 13? larischia grosso con una disattenzione in fase di marcatura: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Georgieva stacca di testa in solitaria e colpisce il legno. Lacapisce il momento e inizia a fare il suo calcio avvolgente. E al 26? c’è il ...

